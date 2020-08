Bernal steigt wegen Rückenproblemen aus Tour-Generalprobe aus

Köln (SID) - Titelverteidiger Egan Bernal hat zwei Wochen vor dem Beginn der Tour de France (29. August bis 20. September) einen Rückschlag kassiert. Der 23 Jahre alte Kolumbianer vom Team Ineos musste vor der vierten Etappe des Criterium du Dauphine wegen einer Rückenverletzung aus der Tour-Generalprobe aussteigen.

Zwei Wochen vor der Tour de France muss Bernal pausieren © SID

Bei der Blessur soll es sich um keine allzu schwere handeln. Bernal lag vor den beiden letzten Etappen als Siebter 31 Sekunden hinter dem führenden Slowenen Primoz Roglic (Jumbo-Visma), seinem wohl härtesten Rivalen bei der Frankreich-Rundfahrt.

"Das Beste für ihn ist, es nun etwas ruhiger angehen zu lassen. Bis zur Tour ist die Zeit so kurz, und es ist wichtig, dass er schnell wieder zu 100 Prozent okay ist", sagte Bernals Teamkollege Geraint Thomas laut cyclingnews.com vor der vorletzten Dauphine-Etappe am Samstag mit Bergankunft in Megeve: "Ich glaube nicht, dass es ein größeres Problem ist, aber es ist besser, jetzt vorsichtig zu sein."