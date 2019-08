Besser als Woods: Golferin Ko 114 Löcher ohne Bogey

Köln (SID) - Die aktuell weltbeste Golferin Ko Jin Young aus Südkorea hat mit einer unglaublichen Serie sogar Tiger Woods übertroffen. Die 25 Jahre alte Weltranglistenerste, die in diesem Jahr unter anderem zwei Majors gewonnen hat, blieb 114 Löcher in Folge ohne Bogey. Der 14-malige Major-Champion Woods hatte es im Jahr 2000 bei seinem noch gültigen US-Tourrekord auf 110 Löcher nacheinander ohne Schlagverlust gebracht.

Ko Jin Young brach einen Rekord von Tiger Woods © SID

Das Ende kam für Ko Jin Young am Schlussloch der ersten Runde beim US-Turnier in Portland, als Ko einen Putt aus rund einem Meter am Loch vorbeischob und erstmals nach Loch zwei am dritten Tag der British Open wieder mal einen Schlag einbüßte. Dazwischen hatte sie sich beim Turniersieg im kanadischen Aurora auf allen vier Runden schadlos gehalten.

Als das Bogey perfekt war, atmete Ko erleichtert durch. "Jetzt kann ich mich wieder auf meine Schläge konzentrieren und muss nicht immer denken: 'oh Bogey, kein Bogey'." Die 114 Löcher sollen aber dennoch nicht ihr Schlusswort sein. "Jetzt will ich es nochmal versuchen. 115 Löcher ohne Bogey hoffentlich", sagte Ko.