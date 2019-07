Beste Saisonquote für RTL bei turbulentem Hockenheim-Rennen

Köln (SID) - Mehr als fünf Millionen Zuschauer im Schnitt haben am Sonntag bei RTL die Aufholjagd von Sebastian Vettel von Platz 20 auf zwei beim Großen Preis von Deutschland verfolgt und dem Kölner Privatsender damit den bisherigen Saisonbestwert beschert. 5,37 Millionen Zuschauer waren im Schnitt dabei, der Marktanteil lag bei herausragenden 32,5 Prozent.

Über fünf Millionen Zuschauer sehen das Rennen bei RTL © SID

Der Spitzenwert des jederzeit spannenden Regen- und Reifenpokers am Hockenheimring, den der Niederländer Max Verstappen für sich entschied, lag bei 6,12 Millionen und wurde bei der Zieldurchfahrt erzielt. Im Vorjahr allerdings hatten im Schnitt noch durchschnittlich 6,12 Millionen das gesamte Rennen in Hockenheim verfolgt, bei dem Ferrari-Pilot Vettel in Führung liegend ausgeschieden war.