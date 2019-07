Bestes Saisonergebnis: Masson in Sylvania Fünfte

Sylvania (SID) - Profigolferin Caroline Masson hat beim US-Frauen-Turnier in Sylvania ihre beste Saisonleistung gezeigt. Die 30-Jährige aus Gladbeck belegte in Ohio den fünften Platz, für Masson war es das erste Top-10-Ergebnis in diesem Jahr.

Fünfter Platz für Caroline Masson © SID

Zum Abschluss spielte Masson auf dem Par-71-Kurs eine 68er-Runde, lag nach vier Runden mit insgesamt 273 Schlägen allerdings klar hinter der Siegerin Kim Sei-Young (Südkorea/262). Dahinter folgten die beiden Amerikanerinnen Lexi Thompson (264) und Stacy Lewis (268).

Sophia Popov (St. Leon-Rot) und Isi Gabsa (Tübingen) waren bei dem Turnier am Cut gescheitert. Masson hatte Ende Mai beim US-Tour-Turnier in Williamsburg mit Rang elf ihr bislang bestes Saisonresultat erzielt.