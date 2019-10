Beute im Wert von 500.000 Euro: Einbrecher bei Basketball-Star Schröder

Braunschweig (SID) - Einbrecher bei Dennis Schröder: Unbekannte Täter sind am Wochenende in das Haus des Basketball-Stars westlich von Braunschweig eingedrungen. Dies bestätigte die Polizei dem SID. Laut einer Pressemitteilung durchsuchten die Diebe diverse Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld in einem Gesamtwert von circa 500.000 Euro.

Dennis Schröder und Co. schlugen Jordanien © SID

Schröder bereitet sich aktuell in den USA auf die neue NBA-Saison mit Oklahoma City Thunder vor. Wie die Bild-Zeitung berichtete, sollen die Täter eine Terrassentür des Hauses des Nationalspielers aufgebrochen und anschließend Schränke und Schubladen durchwühlt haben.