Biankadi verlässt Heidenheim

Heidenheim an der Brenz (SID) - Offensivspieler Merveille Biankadi verlässt den Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Der 25-Jährige wird ab dem 1. Januar für eineinhalb Jahre an Drittligist 1860 München ausgeliehen. Das teilten beide Klubs am Mittwochabend mit.