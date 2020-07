Biathlet Horn am Knie operiert

Köln (SID) - Biathlet Philipp Horn muss in der Vorbereitung auf die kommende Saison eine mehrwöchige Trainingspause einlegen. Der 25-Jährige zog sich einen Meniskusriss zu und wurde deshalb bereits vor einer Woche am linken Knie operiert. Dies verkündete der WM-Dritte mit der Staffel am Donnerstag via Instagram. Damit fehlt Horn unter anderem beim Vorbereitungslehrgang des Nationalteams in Martell.

Philipp Horn musste sich einer Knie-OP unterziehen © SID

"Nach vielen sehr guten Trainingswochen im Frühjahr, muss ich jetzt leider erstmal etwas kürzer treten", schrieb der Thüringer: "Die Genesung verläuft besser als gedacht, sodass ich mittlerweile auch wieder ohne Krücken unterwegs bin."