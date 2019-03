Biathleten verpassen Sprint-Podest - Bö stellt Fourcade-Rekord ein

Oslo (SID) - Die deutschen Biathleten um Ex-Weltmeister Benedikt Doll haben beim Rekordsieg des norwegischen Dominators Johannes Thingnes Bö den Sprung aufs Podest verpasst. Im Sprint über 10 km beim Weltcup-Finale in Oslo feierte Einzel-Olympiasieger Bö seinen 14. Sieg des Winters und stellte die Bestmarke des Franzosen Martin Fourcade aus der Saison 2016/17 ein. Bester Deutscher war Doll (Breitnau) nach zwei Strafrunden auf Rang sechs.

Benedikt Doll verpasst das Podest © SID

Bei seinem 35. Karrieresieg triumphierte Bö, der bei der WM in Östersund vier Goldmedaillen gewonnen hatte, vor dem Italiener Lukas Hofer (0 Strafrunden/31,7 Sekunden zurück) und Quentin Fillon Maillet (0/35,0). Auf den drittplatzierten Franzosen fehlten Doll 4,4 Sekunden. Den Sieg in der Gesamtwertung sowie im Sprint-Weltcup hatte Bö schon vor dem Heimspiel am Holmenkollen klargemacht.

Olympiasieger Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) leistete sich wie Doll am Schießstand zwei Fehler und wurde Achter. Einen Überraschungserfolg feierte indes Philipp Nawrath (1), der als Elfter sein zweitbestes Weltcupergebnis holte. Erik Lesser (1) komplettierte als 16. ein "sehr gutes Ergebnis", wie Bundestrainer Mark Kirchner am ARD-Mikrofon bescheinigte.

"Trotzdem bin ich nicht ganz zufrieden heute. Ich glaube, es war ein sehr schwerer Wettkampf. Wir hatten nicht immer das Glück auf unserer Seite", sagte Kirchner weiter und spielte auf den dichten Nebel am Holmenkollen an. Auch Johannes Kühn (Reit im Winkl/30.), Lucas Fratzscher (Oberhof/31.) und Philipp Horn (Frankenhain/36.) schafften die Qualifikation für die Verfolgung, Roman Rees (Schauinsland) verpasste diese als 75. hingegen.

Am Samstag stehen in Oslo die beiden Verfolger auf dem Programm (ab 15.00 Uhr), bei den Frauen besitzt neben der Sprint-Zweiten Franziska Preuß (Haag) auch Weltmeisterin Denise Herrmann (Oberwiesenthal) nach Rang fünf vom Donnerstag beste Aussichten. Den Abschluss des Weltcup-Winters der Biathleten bilden am Sonntag die beiden Massenstarts (ab 13.45 Uhr/alle ARD und Eurosport).