Biathlon-DM: Herrmann siegt auch in der Verfolgung

Altenberg (SID) - Die ehemalige Biathlon-Weltmeisterin Denise Herrmann (Oberwiesenthal) hat ihren zweiten Titel bei den diesjährigen deutschen Meisterschaften in Altenberg eingefahren. Nach ihrem Sieg im Sprint am Samstag setzte sich die 31-Jährige einen Tag später auch in der Verfolgung über 10 km durch. Der Verfolger der Männer mit dem früheren Weltmeister Benedikt Doll startet um 13.00 Uhr.

Herrmann landete im Sprint auf Rang drei © SID

Herrmann verwies die siebenmalige deutsche Meisterin Franziska Preuß (Haag)und Janina Hettich (Schönwald) auf die Plätze zwei und drei. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die deutschen Meisterschaften in diesem Jahr nur im Einzel, im Sprint und in der Verfolgung ausgetragen. Das traditionelle Staffel-Rennen sowie der Massenstart entfielen.