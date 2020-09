Biathlon-DM: Herrmann verteidigt Sprint-Titel erfolgreich - Doll Vizemeister

Köln (SID) - Die ehemalige Biathlon-Weltmeisterin Denise Herrmann (31) hat bei den deutschen Meisterschaften in Altenberg ihren Titel im Sprint erfolgreich verteidigt. Die Oberwiesenthalerin legte am Samstag die 7,5 km ohne Fehler bei den beiden Schießen in 19:47 Minuten zurück. Ex-Weltmeister Benedikt Doll (Breitnau) wurde hinter Dominic Schmuck (Schleching) Vizemeister bei den Männern.

Ohne Fehler: Titelverteidigerin Denise Hermann © SID

Herrmann verwies einen Tag nach ihrem dritten Platz im Einzel Sophia Schneider (Oberteisendorf/1:13,6 Minuten zurück) und Franziska Preuß (Haag/1:23,1) im Sprint auf die Ränge zwei und drei.

Doll kam nach einem Fehler bei der zweiten Schießeinlage mit 3,4 Sekunden Rückstand auf den neuen deutschen Meister Schmuck (24:25,3 Minuten) nach 10 km ins Ziel. Auf Rang drei landete Philipp Horn (Frankenhain/24,2 Sekunden zurück). Am Freitag hatte Doll das Podest im Einzel auf Platz vier verpasst.

Am Sonntag steht zum Abschluss die Verfolgung über 10 km bei den Frauen und über 12,5 km bei den Männern in Altenberg auf dem Programm.