Biathlon: DSV-Staffel mit Herrmann, Preuß, Hinz und Hammerschmidt

München (SID) - Denise Herrmann ist beim ersten Staffel-Weltcup der Saison die Schlussläuferin des deutschen Biathlon-Teams. Vanessa Hinz wird das DSV-Quartett beim Rennen über 4x6 km am Samstag (15.15 Uhr/ARD) in Kontiolahti anführen. Zudem sind wie erwartet Franziska Preuß und Maren Hammerschmidt nominiert.

Herrmann Schlussläuferin bei Staffel-Weltcup © SID

Den letzten deutschen Staffel-Erfolg bei den Frauen hatte es am 8. Februar 2019 in Canmore gegeben. Im vergangenen Winter war das DSV-Team bei der WM in Antholz zu Silber gelaufen. Zudem gab es einen dritten Platz in Nove Mesto. Überragende Staffel der Saison 2019/2020 war Norwegen: Die Mannschaft um Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Röiseland triumphierte in allen sechs Rennen.

Norwegen gehört auch am Samstag zu den Favoritinnen. Die besten Siegchancen dürften aber die aktuell überragenden Schwedinnen um Hanna Öberg haben.