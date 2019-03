Biathlon: Dahlmeier hält sich Einzelstart offen

Östersund (SID) - Die angeschlagene Biathlon-Königin Laura Dahlmeier (Partenkirchen) hat einen Start bei den Weltmeisterschaften in Östersund am Dienstag (15.30 Uhr/ARD und Eurosport) im Einzelrennen über 15 km offen gelassen. "Man muss mit Maß und Ziel an die Sache herangehen. Es bringt nichts, blind zu sagen, dass ich jedes Rennen starte. Ich muss schon fit sein", sagte die 25-Jährige nach ihrem dritten Platz im Verfolger am Sonntag.

Der Einzelstart von Laura Dahlmeier ist ungewiss © SID

Am Montag werde sie sich mit den Trainern zusammensetzen, "um die weitere Einsatzkonzeption zu besprechen", sagte die siebenmalige Weltmeisterin. Wenn sie starte, "dann möchte ich schon vorne dabei sein".

Dahlmeier plagt zum wiederholten Male in diesem Winter ein Infekt. Die Doppel-Olympiasiegerin hatte wegen ihrer gesundheitlichen Probleme am Donnerstag schon auf einen Einsatz in der Mixed-Staffel verzichtet.

Am Freitag holte sie im Sprint über 7,5 km Bronze genau wie in der Verfolgung über 10 km. Dahlmeier gewann damit in ihrem 13. WM-Rennen in Folge eine Medaille.

Neben dem Einzel stehen noch die Single-Mixed-Staffel, die Staffel und der Massenstart in Östersund auf dem Programm.