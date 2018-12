Biathlon: Dahlmeier verpasst bei Comeback den Sieg nur knapp

Ridnaun (SID) - Biathlon-Königin Laura Dahlmeier hat bei ihrem Comeback im zweitklassigen IBU-Cup den Sieg nur haarscharf verpasst. Zusammen mit Roman Rees (SV Schauinsland) belegte die Doppel-Olympiasiegerin in Ridnaun/Südtirol in der Single-Mixed-Staffel mit nur 2,1 Sekunden Rückstand auf Russland den zweiten Platz.

Laura Dahlmeier belegt im IBU-Cup den zweiten Platz © SID

Die siebenmalige Weltmeisterin aus Partenkirchen leistete sich bei den vier Schießeinlagen insgesamt fünf Fehler, konnte in der Loipe aber durchaus überzeugen. Auf ihrer ersten Runde legte Dahlmeier bei den Frauen die schnellste Laufleistung hin und übergab trotz zweier Schießfehler als Erste an Rees. In Runde zwei kam die deutsche Vorzeigeathletin auf die drittbeste Zeit. Hinter dem Duo des Deutschen Skiverbandes (DSV) landete die Ukraine (15,3 Sekunden zurück) auf dem dritten Platz.

Die 25-jährige Dahlmeier will sich nach langer krankheitsbedingter Pause langsam wieder Wettkampfpraxis- und Wettkampfhärte holen. Sie habe "einfach mal antesten" wollen, "ohne spezielle Vorbereitung", sagte ihr Heimtrainer Bernhard Kröll dem Münchner Merkur am Tag vor dem Rennen.

Ob Dahlmeier auch Einzelrennen - am Samstag steht in Ridnaun der Sprint über 7,5 Kilometer auf dem Programm - bestreiten wird, soll noch entschieden werden. Ihre Rückkehr in den Weltcup ist weiter offen. "Klar ist, dass Laura selbst bestimmt, was sie macht", sagte Kröll, der zum Leistungsstand seines Schützlings sagte: "Das schaut eigentlich ganz gut aus bei ihr."

Dahlmeier (Partenkirchen) hatte beim Weltcup-Auftakt in Pokljuka gefehlt und verpasst auch die Rennen von Donnerstag bis Sonntag im österreichischen Hochfilzen. Der Weltcup im tschechischen Nove Mesto (20. bis 23. Dezember) liegt noch in Reichweite. Erste Möglichkeit eines Weltcup-Comebacks im neuen Jahr wäre in Oberhof (10. bis 13. Januar).

Dahlmeier war erst Anfang November in ein leichtes Training eingestiegen, nachdem sie in Folge mehrerer gesundheitlicher Rückschläge und eines geschwächten Immunsystems eine Zwangspause eingelegt hatte.