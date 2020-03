Biathlon: Deutscher Doppelsieg in Kontiolahti - Herrmann holt Sprint-Weltcup

Köln (SID) - Biathletin Denise Herrmann (Oberwiesenthal) hat den zweiten "Geister-Sprint" in Folge gewonnen und sich beim vorgezogenen Saisonfinale in Kontiolahti den Sprint-Weltcup gesichert. Die Ex-Weltmeisterin lag im Rennen über 7,5 km beim deutschen Doppelsieg nach einem Schießfehler und bester Laufzeit 20,1 Sekunden vor Franziska Preuß (Haag/1). Für Herrmann war es der siebte Weltcupsieg ihrer Karriere, der dritte in diesem Winter.

Doppelsieg für die deutschen Biathleten © SID

"Es ist unglaublich, dass es gereicht hat. Es ist richtig schön, dass wir die Saison so beenden können", sagte die 31-Jährige in der ARD. Herrmann hatte zuvor bereits das Einzelrennen im slowenischen Pokljuka und zuletzt den Sprint in Nove Mesto (Tschechien) gewonnen.

Am Samstag stehen noch die Verfolgungs-Rennen (13.45/15.45 Uhr) auf dem Programm, ehe die Saison am Sonntag mit einer Single-Mixed-Staffel (13.20) sowie einer Mixed-Staffel (15.15) abgeschlossen wird. Das geplante Weltcup-Finale am Holmenkollen in Oslo/Norwegen (20. bis 22. März) war am Donnerstag wegen der Corona-Pandemie ersatzlos gestrichen worden.