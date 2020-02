Biathlon-EM nach Weißrussland verlegt

München (SID) - Der ehemalige Biathlon-Weltmeister Simon Schempp muss umplanen: Die Europameisterschaften vom 26. Februar bis 1. März wurden kurzfristig von Otepää in Estland nach Minsk-Raubitschy in Weißrussland verlegt. Die Organisatoren in Otepää hätten aufgrund der warmen Wetterbedingungen keine Garantie für die Rennen geben können, teilte die Internationale Biathlon-Union (IBU) am Donnerstag mit. Schempp (31/Uhingen) war wegen Formschwäche zuletzt aus dem deutschen Weltcup-Team gestrichen worden und soll bei der EM wieder in die Gänge kommen.