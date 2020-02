Biathlon: EM ohne Schempp, aber mit Lesser

München (SID) - Ex-Weltmeister Simon Schempp wird doch nicht wie geplant bei der Biathlon-Europameisterschaft vom 26. Februar bis 1. März in Minsk-Raubitschy (Weißrussland) am Start sein. Der 31-Jährige aus Uhingen werde "zunächst noch eine zusätzliche Trainingsphase absolvieren und voraussichtlich wieder in zwei Wochen ins Wettkampfgeschehen eingreifen. Geplant ist ein Einsatz beim Weltcup im tschechischen Nove Mesto", teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag mit.

Ist nicht zufrieden mit dem Saisonstart: Simon Schempp © SID

Schempp war wegen Formschwäche aus dem deutschen Weltcup-Team gestrichen worden und sollte bei der EM eigentlich wieder in die Gänge kommen. Dafür gehören die ehemaligen Weltmeister Maren Hammerschmidt (Winterberg) und Erik Lesser (Frankenhain) dem deutschen EM-Aufgebot an. Der 31-Jährige ist momentan noch bei der WM in Antholz, kam dort aber noch nicht zum Einsatz.