Biathlon: Formschwacher Schempp auch in Antholz nicht am Start

Ruhpolding (SID) - Der formschwache Massenstart-Weltmeister Simon Schempp wird auch beim kommenden Biathlon-Weltcup in Antholz (24. bis 27. Januar) nicht dabei sein. "Das ist zu 95 Prozent fix, dass er da auch nicht an den Start geht", sagte Bundestrainer Mark Kirchner am Mittwoch beim Heimweltcup in Ruhpolding.

Simon Schempp wird auch den Weltcup in Antholz verpassen © SID

Schempp (Uhingen) wurde nach zuletzt schwachen Leistungen für die Rennen ab Donnerstag in der Chiemgau Arena nicht berücksichtigt. Die Leistung von Oberhof habe gezeigt, so Kirchner, "dass es in seiner Verfassung absolut keinen Sinn macht, noch weitere Wettkämpfe zu laufen".

Schempp werde nun "in eine Trainingsphase gehen, damit er hoffentlich in Richtung Weltmeisterschaft wieder der ist, den wir kennen: ein Leistungsträger der Mannschaft", sagte der DSV-Coach mit Blick auf Östersund im März. Im Weltcup plant er bei den Übersee-Rennen in Canmore und Salt Lake City im Februar wieder mit Schempp.

Der 30-Jährige hatte mit Platz 70 im Sprint von Oberhof maßlos enttäuscht und war auch in der Staffel weit hinter den Erwartungen geblieben. Es laufe "gar nichts zusammen", hatte Schempp danach gesagt, "so macht es keinen Sinn."

Er wird in dieser Woche nun reduziert trainieren und dann laut Kirchner ab Sonntag "in eine entsprechend geplante Trainingsphase gehen, um dann in Richtung Amerika in guter Form zu sein". Die beste Platzierung von Schempp in diesem Winter war ein fünfter Platz im Einzel zum Saisonauftakt in Pokljuka gewesen.

In Ruhpolding fehlt auch Erik Lesser (Frankenhain) - aber aus ganz anderen Gründen. Der 30-Jährige war am Wochenende Vater geworden. "Er möchte seine Frau unterstützen", sagte Kirchner.

Lesser hatte in dieser Saison mit Rückenproblemen zu kämpfen. Er habe in Oberhof "aufgrund der Vorgeschichte aber ordentliche Leistungen gezeigt", sagte Kirchner und sprach von einer "positiven Leistungsentwicklung". Lesser ist in Antholz wieder dabei.