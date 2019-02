Biathlon: Hildebrand sprintet in Soldier Hollow auf das Podest

Soldier Hollow (SID) - Biathletin Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) hat auch im letzten Weltcup-Sprint vor der WM ihre ansteigende Form unter Beweis gestellt. In Soldier Hollow/USA lief die 31-Jährige über 7,5 km dank einer fehlerfreien Schießleistung auf den dritten Platz - vor einer Woche hatte sie bereits in Canmore mit Rang vier geglänzt.

Hildebrand sicherte sich Rang drei im Sprint © SID

Die in dieser Saison zuvor nicht überzeugende Hildebrand lag im Ziel 21,4 Sekunden hinter Siegerin Marte Olsbu Roeiseland (Norwegen), die ebenfalls ohne Strafrunde blieb. Zwischen die beiden schob sich die Finnin Kaisa Mäkäräinen (1/+11,5).

"Ich freue mich, dass es so gut funktioniert hat. Die beiden fehlerfreien Einlagen waren die Grundlage", sagte Hildebrand im ZDF: "Es war so warm, ich habe extrem geschwitzt."

Trotz zweier Strafrunden lief Denise Herrmann (Oberwiesenthal) noch auf den siebten Platz, es war ihr bestes Saisonresultat. Die anderen deutschen Athletinnen verpassten hingegen die Top Ten. Vanessa Hinz (Schliersee) wurde 34., Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld) 42. und Franziska Preuß (Haag) 50.

Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier hatte sich frühzeitig für einen Verzicht entschlossen. Angesichts der gesundheitlichen Rückschläge im Verlauf der Saison schiebt sie lieber noch einen Trainingsblock ein, um bei der WM in Östersund (7. bis 17. März) in Top-Form antreten zu können.

Der Weltcup auf den olympischen Strecken von 2002 wird am Freitag mit dem Sprint der Männer (19.15 Uhr) fortgesetzt. Nach den Verfolgungsrennen am Samstag finden zum Abschluss am Sonntag die Mixed-Staffeln statt. Bei der WM wird es erstmals auch in der Single-Mixed-Staffel um Medaillen gehen.