Biathlon: Kein Deutscher sprintet in die Top Ten

Frankfurt/Main (SID) - Die deutschen Biathleten haben den Weltcup-Sprint in Nove Mesto/Tschechien ohne Top-Ten-Resultat beendet. Im Rennen über 10 km lief Johannes Kühn (Reit im Winkl) nach zwei Schießfehlern als bester DSV-Athlet auf den elften Rang. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hatten die tschechischen Behörden die Zuschauer von den Wettbewerben ausgeschlossen.

Deutsche Athleten um Johannes Kühn verpassen die Top Ten © SID

Der Norweger Johannes Thingnes Bö feierte schon seinen achten Saisonsieg, er setzte sich vor den ebenfalls fehlerfreien Franzosen Quentin Fillon Maillet (+22,8 Sekunden) und seinem Bruder Tarjei (+1:01,1 Minuten) durch. Hinter Kühn landeten Benedikt Doll (Breitnau) und Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) auf den Plätzen zwölf und 14. Rückkehrer Simon Schempp musste sich mit dem 21. Rang zufrieden geben.

Denise Herrmann (Oberwiesenthal) hatte beim "Geister-Weltcup" im Herzen Tschechiens am Donnerstag im Sprint triumphiert und gehört damit auch am Sonntag, wenn die beiden Massenstarts (11.45/13.45) absolviert werden, zu den Favoritinnen. Davor finden am Samstag (14.00/17.00) noch die Staffel-Wettbewerbe statt. In den kommenden zwei Wochen bestreiten die Biathleten zudem noch Rennen in Kontiolahti und Oslo.