Biathlon: Lesser bei nächster Bö-Show Achter

Canmore (SID) - Ex-Weltmeister Erik Lesser hat bei der nächsten Machtdemonstration des Norwegers Johannes Thingnes Bö beim Biathlon-Weltcup in Canmore das Podest nur knapp verpasst. Im wegen der niedrigen Temperaturen in den kanadischen Rocky Mountains auf 15 km verkürzten Einzelrennen vergab Lesser seine erste Podiumsplatzierung des Winters durch einen Fehler beim letzten Schuss und wurde mit 3:01,7 Minuten Rückstand Achter. Der 30-Jährige aus Frankenhain erfüllte damit die Norm für die WM in Östersund/Schweden (7. bis 17. März).

Kehrt nach einer kurzen Pause zurück: Erik Lesser © SID

Das Maß der Dinge bleibt aber Einzel-Olympiasieger Bö. Der 25-Jährige feierte bei Temperaturen von minus 14 Grad dank einer fehlerfreien Vorstellung bereits seinen zwölften Erfolg des Winters und hat den Saisonrekord des Franzosen Martin Fourcade (14 Siege in der Saison 16/17) bei noch zehn ausstehenden Rennen fest im Visier. Auf seinen Landsmann Vetle Sjaastad Christiansen (2 Schießfehler) auf Rang zwei hatte Bö gigantische 2:10,2 Minuten Vorsprung, Dritter wurde der Russe Alexander Loginow (2/2:41,0).

Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) landete nach zwei Schießfehlern auf Rang 13, Philipp Nawrath (Nesselwang) belegte nach ebenfalls zwei Fehlschüssen den 17. Platz. Roman Rees (Schauinsland/29.), Johannes Kühn (Reit im Winkl/36.) und Benedikt Doll (Breitnau/51.) verpassten die Top-20 hingegen deutlich.

Die Veranstalter hatten im Einzel die Distanz verkürzt und auch die Zeitstrafen bei Schießfehlern auf 45 Sekunden verringert, um die Gesundheit der Athleten nicht zu gefährden. Nach den Wettkampfregeln des Weltverbandes IBU sind bei Lufttemperaturen von unter minus 20 Grad keine Weltcup-Starts erlaubt.

Am Freitag folgen in Canmore die beiden Staffeln (ab 20.30 Uhr MEZ), ehe am Samstag die Sprintrennen (ab 20.20 Uhr MEZ/alle ARD und Eurosport) den vorletzten Weltcup im Vorfeld der WM in Östersund abschließen.