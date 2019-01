Biathlon: Lesser in Antholz wieder dabei

Antholz (SID) - Der zweimalige Biathlon-Weltmeister Erik Lesser (Frankenhain) kehrt beim Weltcup in Antholz zurück in das Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV). Das gab der DSV am Dienstag bekannt, nachdem Lesser in der Vorwoche das Heimspiel in Ruhpolding ausgelassen und die Zeit mit seiner Lebensgefährtin und der neugeborenen Tochter Anouk verbracht hatte.

Kehrt nach einer kurzen Pause zurück: Erik Lesser © SID

Angeführt wird das deutsche Team von Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier (Partenkirchen) und Franziska Preuß (Haag), die in Ruhpolding ihren ersten Weltcup-Sieg gefeiert hatte. "Ich bin nach den Rennen von Oberhof und Ruhpolding schon sehr am Limit, aber jetzt heißt es noch mal, zu regenerieren und die letzten Körner zusammenzukratzen - und dann noch mal volle Attacke in Antholz", sagte Preuß.

Das erste Rennen in der auf über 1600 Metern Höhe gelegenen Südtirol Arena wird am Donnerstag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) der Sprint der Frauen sein, am Tag danach geht es für die Männer (14.30 Uhr) mit dem gleichen Wettbewerb los. Am Samstag (ab 13.30 Uhr) stehen dann die Verfolger an, am Sonntag (ab 12.45 Uhr) die Massenstarts. Das deutsche Aufgebot:

Laura Dahlmeier (Partenkirchen), Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Franziska Hildebrand, Karolin Horchler (beide Clausthal-Zellerfeld), Vanessa Hinz (Schliersee), Franziska Preuß (Haag), Benedikt Doll (Breitnau), Johannes Kühn (Reit im Winkl), Erik Lesser (Frankenhain), Philipp Nawrath (Nesselwang), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld), Roman Rees (Schauinsland)