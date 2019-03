Biathlon-Mixed-Staffel mit Dahlmeier, Hinz, Peiffer und Doll

Östersund (SID) - Angeführt von Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier (Partenkirchen) greifen die deutschen Biathleten bei der WM in Östersund am Donnerstag nach der ersten Medaille. Die 25-Jährige wird vom Deutschen Skiverband (DSV) in der Mixed-Staffel am Donnerstag (16.15 Uhr/ARD und Eurosport) an Position zwei aufgeboten.

Laura Dahlmeier führt die Mixed-Staffel an © SID

Unterstützt wird Dahlmeier bei der Mission Titelverteidigung im Rennen über 2x6 und 2x7,5 km von Vanessa Hinz (Schliersee), Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) und Sprint-Weltmeister Benedikt Doll (Breitnau). Aus der siegreichen Staffel bei der WM 2017 in Hochfilzen fehlt Simon Schempp (Uhingen), der aus Formgründen nicht für die Titelkämpfe nominiert worden war.

Die Konkurrenz für das deutsche Quartett ist gewaltig. So kämpfen unter anderem Norwegen, Italien, Österreich, Frankreich und Schweden mit dem DSV-Team um Edelmetall.