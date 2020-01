Biathlon: Mixed-Staffel überraschend auf Platz drei

Köln (SID) - In Abwesenheit der deutschen Top-Biathleten hat die Mixed-Staffel des Deutschen Skiverbandes (DSV) überraschend das Podest erreicht. Janina Hettich (Schönwald), Vanessa Hinz (Schliersee), Philipp Horn (Frankenhain) und Johannes Kühn (Reit im Winkel) überzeugten über 4x7,5 km beim Weltcup in Pokljuka/Slowenien und liefen dank guter Leistungen am Schießstand mit 1:01,4 Minuten Rückstand auf die Spitze auf Rang drei. Den Sieg sicherte sich Frankreich (0 Strafrunden/8 Nachlader) vor Norwegen (0+4/+40,6 Sekunden zurück).

Deutsche Staffel fährt in Pokljuka auf das Podest © SID

"Wenn es für das Podest reicht, ist das natürlich immer super", sagte Kühn schon während des Rennens in der ARD. Und die 23-jährige Hettich ergänzte: "Ich war wieder total nervös. Ich bin echt froh, dass ich meine Nerven im Griff hatte."

Bei der Generalprobe für die Weltmeisterschaften in Antholz (13. bis 23. Februar) brachte Horn die deutsche Mannschaft mit einem fehlerfreien Schießen auf Kurs. Kühn und Hettich bauten die gute Ausgangsposition mit insgesamt drei Nachladern weiter aus, ehe Schlussläuferin Hinz eine noch bessere Platzierung aufgrund ihrer beiden Nachlader verpasste.

Die deutschen Top-Läufer erhielten dagegen Verschnaufpausen. Denise Herrmann (Oberwiesenthal) durfte sich nach ihrem überzeugenden Triumph am Freitag im Einzel ebenso wie Benedikt Doll (Breitnau) und Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) für die Massenstarts am Sonntag (ab 12.15 Uhr/ARD) schonen.