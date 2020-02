Biathlon: Neuner traut deutschem WM-Team Medaillen zu

Köln (SID) - Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner traut dem deutschen Team trotz einer bisher durchwachsenen Saison bei der am Donnerstag beginnenden WM in Antholz (13. bis 23. Februar) einiges zu. "Auch wenn wir nicht die Favoriten sind: In den Staffeln sind wir immer ein Medaillenkandidat. Da bin ich sehr zuversichtlich", sagte Neuner im Interview mit der WAZ.

Neuner sieht Medaillenchancen für deutsche Biathleten © SID

Aber auch in den Einzelwettbewerben seien die Deutschen alles andere als chancenlos. "Bei den Herren können mit Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Johannes Kühn und Philipp Nawrath gleich vier Athleten vorn reinlaufen. Das ist ja fast eine Luxussituation", sagte die 33-Jährige: "Bei den Damen wird sich viel auf Denise Herrmann konzentrieren. Und Franziska Preuß muss vor allem gesund sein. Dann kann auch sie etwas holen."

Die bislang einzigen Saisonsiege im Weltcup holten bislang Doll (Sprint) und Hermann (Einzel).