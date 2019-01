Biathlon-Olympiasieger Peiffer im Handball-Fieber: "Macht unheimlich Spaß zuzusehen"

Oberhof (SID) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft darf bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land auch auf prominente Unterstützung aus dem Lager der Biathleten zählen. "Wenn sich in so einem Turnier eine Euphorie entwickelt, macht es unheimlich Spaß zuzusehen", sagte Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) am Rande des Weltcups in Oberhof am Donnerstag: "Ich finde es einen tollen Sport. Es ist auch mal schön, ein Gegengewicht in einer Mannschaftssportart zum Fußball zu haben."

Handball-Fan: Biathlet Arnd Peiffer © SID

Sowieso sei es im Team der deutschen Biathleten "auch immer Thema, wenn Handball-Höhepunkte sind", erzählte Peiffer weiter. Der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) traut der 31-Jährige vor dem Auftaktspiel am Donnerstag (18.15 Uhr/ZDF) gegen Korea "einiges" zu. "Wenn sie erstmal ins Halbfinale kommen, dann ist alles möglich", sagte Peiffer.