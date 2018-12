Biathlon: Olympiasieger Peiffer lässt Einzel aus

Pokljuka (SID) - Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) wird beim Biathlon-Weltcup in Pokljuka auch das erste Einzelrennen der Saison verpassen. Der Deutsche Skiverband (DSV) teilte mit, dass der 31-Jährige am Freitag im Sprint (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) starten soll und den Klassiker über 20 km am Mittwoch (14.15 Uhr) noch auslässt.

Weltcup: Arnd Peiffer lässt das erste Einzelrennen aus © SID

Peiffer hatte eigentlich schon am Sonntag in der Mixed-Staffel laufen sollen, aus privaten Gründen war er aber nicht angreist.