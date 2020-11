Biathlon-Olympiasiegerin Uschi "Turbo-Disl" wird 50

München (SID) - Biathlon-Olympiasiegerin Uschi Disl wird am Sonntag 50 Jahre alt. Die Pionierin unter den Skijägerinnen gewann neun Medaillen bei fünf Olympia-Teilnahmen und außerdem acht Weltmeistertitel. Höhepunkt war die WM 2005 in Hochfilzen, als sich "Turbo-Disl" Gold in Sprint und Verfolgung holte und danach zur Sportlerin des Jahres gekürt wurde.

Uschi Disl feiert am Sonntag 50. Geburtstag © SID

Bei den Olympischen Spielen 1998 in Nagano gewann Disl mit der Staffel die Goldmedaille, kurz zuvor hatte sie im Sprint den Sieg nur um 0,7 Sekunden verpasst. Vier Jahre später wiederholte sie mit der Staffel den Erfolg in Salt Lake City. Ihre Karriere beendete sie 2006 mit insgesamt 19 WM-Medaillen und 30 Einzelsiegen im Weltcup.

Derzeit lebt Disl mit ihrem Lebensgefährten Thomas Söderberg und ihren beiden Kindern im schwedischen Mora. "Wir genießen es in der Einsamkeit, hier ist sonst überhaupt niemand", sagte sie zuletzt in einer Videobotschaft.