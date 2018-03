Biathlon: Peiffer im Sprint von Oslo als Sechster bester Deutscher

Oslo (SID) - Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer hat beim Sprint im norwegischen Oslo sein zweites Weltcup-Podium des Winters verpasst. Der 30-Jährige aus Clausthal-Zellerfeld belegte nach 10 km beim Premieren-Sieg des Lokalmatadors Henrik L'Abee-Lund (0 Strafrunden) als bester Deutscher nach einer Strafrunde Rang sechs (16,8 Sekunden zurück).

Arnd Peiffer war beim Sprint in Oslo bester Deutscher © SID

Hinter L'Abee-Lund, dessen beste Weltcup-Ergebnisse bislang zwei dritte Plätze waren, verpasste Landsmann Johannes Thingnes Bö (1) seinen neunten Saisonsieg um 6,1 Sekunden. Dritter wurde der fünfmalige Olympiasieger Martin Fourcade (Frankreich/+6,9/0).

"Es war wieder eine solide Leistung. 90 Prozent Trefferleistung, eine gute Laufleistung, da kann man ganz zufrieden sein", sagte Peiffer in der ARD: "Klar hadert man hinterher mit dem einen Fehler, wenn man so knapp dahinter ist."

Weltmeister Benedikt Doll (Breitnau/+35,2/1) durfte sich als Neunter über sein bestes Sprint-Resultat der Saison freuen, auch der Roman Rees (Schauinsland/+43,5/0) auf Rang 13 war in diesem Winter über die 10 km noch nie besser platziert gewesen.

Erik Lesser (Frankenhain/+1:25,2) wurde nach zwei Strafrunden 36., Simon Schempp (Uhingen/2:10,7 Minuten/4) landete auf Platz 53. Johannes Kühn (Reit im Winkl/+2:21,2) musste fünfmal in die Strafrunde und verpasste als 63. die Qualifikation für die Verfolgung.

Nach einem Ruhetag am Freitag geht der vorletzte Weltcup der Saison am Samstag mit der Frauen-Staffel (12.30 Uhr) sowie dem Verfolger der Männer (15.15 Uhr) weiter. Am Sonntag (12.00 Uhr) bestreiten die Frauen ihr Jagdrennen (12.00 Uhr), den Abschluss bildet die Staffel der Männer (14.45/alle ARD und Eurosport).