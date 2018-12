Biathlon: Preuß als Neunte erneut beste Deutsche

Pokljuka (SID) - Die deutschen Biathletinnen müssen weiter auf den ersten Podestplatz der Saison warten. Zum Abschluss des Weltcups in Pokljuka lief erneut Franziska Preuß (Haag) als beste DSV-Athletin im Verfolgungsrennen über 10 km auf den neunten Platz. Preuß leistete sich bei 20 Schüssen nur einen Fehler.

"Wieder in den Top Ten, ich bin happy und froh", sagte Preuß der ARD und wählte mit Blick auf die kommenden Wochen selbstbewusste Worte: "Bislang habe ich mich von Woche zu Woche immer gesteigert. Ich bin mit dem Einstand also mehr als zufrieden."

Nach ihrem Erfolg im Sprint am Samstag setzte sich die Finnin Kaisa Mäkäräinen auch am Sonntag im Jagdrennen durch. Die laufstarke Gesamtweltcup-Siegerin aus dem Vorjahr leistete sich am Schießstand keinen Fehler und setzte sich vor der ebenfalls tadellosen Italienerin Dorothea Wierer (+41,3 Sekunden) durch. Rang drei ging an die Slowakin Paulina Fialkova (+59,2).

Weltcup-Debütantin Anna Weidel (Kiefersfelden) untermauerte nach Platz zehn im Sprint als Elfte ihre Ansprüche auf einen dauerhaften Platz im Weltcup-Team. Franziska Hildebrand (23.), Karolin Horchler (beide Clausthal-Zellerfeld/28.), Vanessa Hinz (Schliersee/29.) sowie Nadine Horchler (Willingen/32.) verpassten hingegen vordere Platzierungen.

Auch bei den kommenden zwei Weltcups in Hochfilzen/Österreich (ab 13. Dezember) und in Nove Mesto/Tschechien werden die deutschen Biathletinnen wohl noch ohne Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier auskommen müssen. Die 25-Jährige befindet sich nach ihrer krankheitsbedingten Pause im Aufbautraining.