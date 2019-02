Biathlon: Sprint-Rennen im Kühlschrank Canmore abgesagt

Canmore (SID) - Wegen der anhaltend eisigen Temperaturen in Canmore/Kanada hat die Internationale Biathlon-Union (IBU) die für Sonntag geplanten Weltcup-Sprintrennen der Frauen und Männer kurzfristig abgesagt. Die Entscheidung sei nach einer Sitzung der Rennjury am Sonntagmorgen (Ortszeit) gefallen, "da für den ganzen Tag Temperaturen von etwa minus 20 Grad vorhergesagt sind", teilte die IBU mit.

Die Weltcup-Sprintrennen in Canmore wurden abgesagt © SID

Die nächste Station des Biathlon-Weltcups wird Soldier Hollow/Utah in den USA sein. Dort sind von Donnerstag bis Sonntag Sprint, Verfolgung, Single-Mixed- und Mixed-Staffeln geplant. Die Rennen sind die Generalprobe für die WM in Östersund/Schweden, die am 7. März beginnt.