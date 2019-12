Biathlon-Star Bö versichert: "Zur WM bin ich zurück"

Hochfilzen (SID) - Der norwegische Biathlon-Star Johannes Thingnes Bö hat den Rivalen die leisen Hoffnungen geraubt, von der Geburt seines ersten Kindes zu profitieren. "Eines ist sicher: Zur WM bin ich wieder zurück. Denn das ist sportlich in dieser Saison mein größtes Ziel", sagte der 26-Jährige, der mit seiner Frau Hedda Klovstad Dähli im Januar den gemeinsamen Nachwuchs erwartet, der Heilbronner Stimme.

Johannes Thingnes Bö bei der WM dabei © SID

Bö, der in der vergangenen Saison mit 16 Weltcup-Erfolgen einen Rekord aufgestellt hatte, will aufgrund der Geburt in diesem Winter aber auf alle Fälle kürzertreten. "Ich muss – nein, ich möchte zu Hause sein, wenn die Geburt naht. Mal schauen, wie lange ich bei meiner Familie sein kann. Den Reiseplan entscheide ich spontan", sagte der siebenmalige Weltmeister.