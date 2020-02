Biathlon-WM: Deutsche Mixed-Staffel verpasst Medaille - Norwegen triumphiert

Antholz (SID) - Die deutsche Mixed-Staffel hat bei der Biathlon-WM in Antholz zum Auftakt die erhoffte Medaille verpasst. Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Franziska Preuß (Haag), Benedikt Doll (Breitnau) und Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) mussten sich über 4x6 km mit dem enttäuschenden vierten Platz begnügen. Nach einer Strafrunde für Herrmann, die sich im Stehendanschlag vier Fehlschüsse leistete, hatte das DSV-Quartett schon frühzeitig kaum mehr Chancen auf das Podest.

Arnd Peiffer und die Mixed-Staffel landen auf Platz vier © SID

Der erste Titel beim Saisonhöhepunkt in Südtirol ging an Favorit Norwegen um die Stars Tiril Eckhoff und Johannes Thingnes Bö, der in 1:02:27,7 Stunden (0 Strafrunden + 7 Nachlader) vor Gastgeber Italien (0+6/15,6 Sekunden zurück) und den überraschend starken Tschechen (0+2/30,8) triumphierte. Deutschland (1+10) fehlten bei traumhaften Bedingungen 18,4 Sekunden auf das Podest.

Nun soll es am Freitag im Sprint der Frauen (14.45 Uhr/ZDF) mit der ersten Medaille klappen. Über 7,5 km gehört Herrmann trotz ihrer Probleme in der Mixed-Staffel zu den Favoritinnen. Neben Herrmann und Preuß sind im Sprint auch Janina Hettich (Schönwald), Vanessa Hinz (Schliersee) und Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld) startberechtigt.