Biathlon-WM: Einzel mit Herrmann, Preuß, Hinz und Horchler

Antholz (SID) - Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Vanessa Hinz (Schliersee), Franziska Preuß (Haag) und Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld) sollen bei der Biathlon-WM in Antholz am Dienstag (14.15 Uhr/ZDF und Eurosport) im Einzelrennen über 15 km für die zweite deutsche Medaille sorgen. "Die haben im Verfolger gute Leistungen gezeigt, da können wir morgen voll angreifen", sagte Disziplintrainer Kristian Mehringer zur Aufstellung. Janina Hettich (Schönwald) bleibt wie schon im Verfolgungsrennen am Sonntag nur die Zuschauerrolle.

Denise Herrmann will die zweite WM-Medaille © SID

Herrmann hatte im Verfolger mit Platz zwei für den ersten deutschen Podestplatz in Antholz gesorgt. Die 31-Jährige zählt auch im Einzel zu den Favoritinnen. Die Generalprobe in Pokljuka hatte Herrmann für sich entschieden. Erstmals in ihrer Karriere war sie bei allen vier Schießeinlagen ohne Fehlschuss geblieben.