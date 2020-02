Biathlon: WM-Einzelrennen ohne Lesser

Köln (SID) - Der frühere Biathlon-Weltmeister Erik Lesser wird bei der WM in Antholz (13. bis 23. Februar) nicht in den Einzelrennen zum Einsatz kommen und stattdessen im zweitklassigen IBU-Cup starten. Das teilte Bundestrainer Mark Kirchner im Interview mit sportschau.de mit. Bei den Rennen im IBU-Cup im italienischen Martell-Val Martello (13. bis 16. Februar) solle Lesser "noch einmal harte Vorbereitungswettkämpfe" bestreiten, wie Kirchner sagte: "Dann werden wir sehen."

Lesser will unbedingt an der WM in Antholz teilnehmen