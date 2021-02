Biathlon-WM: Hammerschmidt ersetzt Hettich im Einzel

Pokljuka (SID) - Angeführt von Franziska Preuß und Denise Herrmann werden die deutschen Biathletinnen im Einzel am Dienstag (12.05 Uhr/ARD und Eurosport) ihre erste Medaille bei der WM in Pokljuka jagen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, werden über die 15 km auch Einzel-Vizeweltmeisterin Vanessa Hinz und erstmals Maren Hammerschmidt bei den Titelkämpfen in Slowenien an den Start gehen.

Maren Hammerschmidt geht über die 15 km an den Start © SID

In die Zuschauerrolle schlüpft indes Janina Hettich, die in der Verfolgung auf dem 34. Platz gelandet war. In den ersten fünf WM-Rennen hatten die DSV-Athleten die Podestplätze verfehlt.