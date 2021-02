Biathlon-WM: Keine Überraschungen bei deutschen Sprint-Teams

Pokljuka (SID) - Angeführt von Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer starten die deutschen Biathleten bei der WM in Pokljuka in die Einzel-Wettbewerbe. Der deutsche Skiverband (DSV) nominierte Peiffer, Erik Lesser, Benedikt Doll und Johannes Kühn für den Sprint über 10 km am Freitag (14.30 Uhr).

Die deutschen Biathleten am Freitag im Sprint © SID

Bei den Frauen gehen Franziska Preuß, Denise Herrmann, Janina Hettich und Vanessa Hinz am Samstag im Sprint über 7,5 km (14.30 Uhr/beide ARD und Eurosport) an den Start. Kühn und Hinz hatten die WM-Norm des DSV knapp verfehlt, sich mit guten Leistungen dennoch für einen Start bei den Titelkämpfen in Slowenien empfohlen.

Am Sonntag stehen die Verfolgungsrennen der Männer über 12,5 km (13.15 Uhr) und der Frauen über 10 km (15.30 Uhr) auf dem Programm. Zum Auftakt hatte die Mixed-Staffel um Lesser, Peiffer, Herrmann und Preuß mit Platz sieben enttäuscht und die angepeilte Medaille deutlich verfehlt.