Biathlon-WM: Männerstaffel holt nach Krimi Bronze

Antholz (SID) - Die deutschen Biathleten haben bei der WM in Antholz nach einem packenden Staffel-Krimi Bronze gewonnen. In der Formation Erik Lesser (kein Nachlader), Philipp Horn (beide Frankenhain/1), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld/1) und Benedikt Doll (Breitnau/eine Strafrunde) lag das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) nach 4x7,5 km 36,2 Sekunden hinter Frankreich, Silber ging an Norwegen (+21,5).

Erik Lässer (l.) klatscht Philipp Horn (v.) ab © SID

"Benni hat es ganz schön spannend gemacht und unsere Nerven strapaziert", sagte Peiffer der ARD, nachdem Doll sich beim letzten Schießen eine Strafrunde eingehandelt hatte und auf der Schlussrunde auch noch den Norweger Johannes Thingnes Bö vorbeilassen musste.

Für den Deutschen Skiverband (DSV) war es die fünfte Medaille in Antholz. Zuvor hatten Denise Herrmann (Verfolgung), Vanessa Hinz (Einzel) sowie die Single-Mixed-Staffel und die Frauenstaffel Silber geholt. Die letzten Rennen der Titelkämpfe in Südtirol sind am Sonntag die beiden Massenstarts (12.30/15.00).