Biathlon-WM: Warten auf erste deutsche Medaille geht weiter

Antholz (SID) - Die deutschen Biathleten müssen bei der WM in Antholz weiter auf ihre erste Medaille warten. Im Sprint der Männer über 10 km lief am Samstag der fehlerfreie Olympiasieger Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) als bester Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) auf den siebten Rang. Ihm fehlten 20,2 Sekunden zum Podest.

Die deutschen Biathleten bleiben ohne Medaille © SID

Gold schnappte sich der fehlerfreie und schon einmal wegen Dopings gesperrte Russe Alexander Loginow, der im Ziel 6,5 Sekunden vor dem Franzosen Quantin Fillon Maillet lag. Bronze gewann dessen Landsmann Martin Fourcade, der nach einer fehlerfreien Leistung 19,5 Sekunden langsamer als Loginow war. Der norwegische Titelverteidiger und Top-Favorit Johannes Thingnes Bö musste sich nach einem Schießfehler mit dem fünften Rang zufrieden geben.

Während WM-Debütant Philipp Horn (Frankenhain/2) mit dem achten Rang überzeugte, verlief das Rennen für die anderen zwei Deutschen enttäuschend. Ex-Weltmeister Benedikt Doll (Breitnau) landete nach drei Schießfehlern auf dem 14. Rang, Johannes Kühn (Reit im Winkl/4) wurde 40.

Die beiden Verfolgungsrennen am Sonntag (13.00/15.15) schließen die erste Woche der Titelkämpfe in Südtirol ab. In der kommenden Woche kämpfen die Biathleten noch im Einzel, der Single-Mixed-Staffel, den Staffeln und im Massenstart um Edelmetall.