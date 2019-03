Biathlon-WM: Weltmeister Herrmann und Peiffer führen Staffeln an

Östersund (SID) - Die Weltmeister Denise Herrmann (Oberwiesenthal) und Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) führen die deutschen Staffeln bei der Biathlon-WM in Östersund an. Das geht aus den Aufstellungen hervor, die der Bundestrainer Mark Kirchner für die Rennen am Samstag (ZDF und Eurosport) bekannt gab. Bei den Frauen (ab 13.15 Uhr) wird Verfolgungs-Weltmeisterin Herrmann wohl ebenso an Position drei laufen wie Einzel-Champion Peiffer bei den Männern (ab 16.30 Uhr).

Herrmann und Pfeiffer führen die Staffel an © SID

Unterstützt wird Herrmann über 4x6 km von Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier (Partenkirchen), die in Schweden bereits Bronze in Sprint sowie Verfolgung gewonnen hat und das Quartett vermutlich ins Ziel führt. Zudem sollen Vanessa Hinz (Schliersee) und Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) die Mission Titelverteidigung erfüllen.

Bei den Männern, die bei der vergangenen WM vor zwei Jahren in Hochfilzen über 4x7,5 km nur den vierten Rang belegt hatten, schickt der Deutsche Skiverband (DSV) zunächst Erik Lesser (Frankenhain) und Roman Rees (Schauinsland) in die Loipe, neben Peiffer geht zudem Benedikt Doll (Breitnau) ins Rennen.

"Wir wollen in allen Rennen angreifen und um eine Medaille kämpfen", sagte Kirchner: "Es wird nicht leicht, aber unsere Qualität und die gezeigten Leistungen stimmen uns positiv. Wir wären enttäuscht, wenn wir am Wochenende leer ausgehen."

Für die beiden Massenstarts am Sonntag (ab 13.15 Uhr), die traditionell die Titelkämpfe abschließen, ist das jeweils 30 Teilnehmer starke Feld ebenfalls bereits komplett. Sofern es keine kurzfristigen Änderungen gibt, vertreten bei den Frauen im Rennen über 12,5 km Herrmann, Dahlmeier, Preuß und Hildebrand die deutschen Fahnen. Bei den Männern startet über 15 km für den DSV neben Peiffer, Doll, Lesser noch WM-Debütant Philipp Nawrath (Nesselwang).