Biathlon: Weidel und Horchler komplettieren DSV-Team

Pokljuka (SID) - Die Biathletinnen Anna Weidel (Kiefersfelden) und Nadine Horchler (Willingen) komplettieren das deutsche Team in der kommenden Woche beim Weltcup-Auftakt in Pokljuka. Das gab der Deutsche Skiverband (DSV) am Sonntag bekannt. Die Plätze waren unter anderem frei geworden, da sich Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier noch im Aufbautraining befindet und auf einen Start in den Einzelrennen ab Donnerstag verzichtet.

Nadine Horchler komplettiert das deutsche Team © SID

Während die 32-jährige Horchler bereits einen Weltcup-Erfolg gefeiert hat, wird Weidel ihr Debüt in der ersten Liga der Skijäger feiern. Beide waren in den vergangenen Tagen im zweitklassigen IBU-Cup gestartet.