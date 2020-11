Biathlon: Weltcup-Kalender komplett, WM wie geplant in Pokljuka

Köln (SID) - Der Kalender für den Biathlon-Weltcup 2020/21 ist komplett. Der Weltverband IBU teilte am Montag die letzten offenen Austragungsorte für das letzte Drittel der kommenden Saison mit. Die WM findet wie geplant vom 9. bis 21. Februar 2021 im slowenischen Pokljuka statt. Nach einer einwöchigen Pause wird die Saison mit zwei Veranstaltungen in Nove Mesto/Tschechien (1. bis 7. März, 8. bis 14. März) fortgesetzt, das Finale steigt am Holmenkollen in Oslo (16. bis 21. März).

Die Biathlon-WM 2024 findet in Nove Mesto statt © SID

Ein Weltcup in Nove Mesto ersetzt den geplanten Olympia-Testwettkampf in Peking, der aufgrund der Corona-Situation aus dem Kalender gestrichen wurde. "Natürlich ist es enttäuschend, dass wir nicht an allen geplanten Orten unsere Weltcups austragen können. Auch werden wir Peking im letzten Drittel vermissen. Aber die Gesundheit unserer Biathlon-Familie hatte immer oberste Priorität", sagte IBU-Präsident Olle Dahlin.

Die Saison beginnt am kommenden Wochenende im finnischen Kontiolahti, einziger deutscher Austragungsort ist Oberhof mit einer Doppel-Veranstaltung nach dem Jahreswechsel.