Biathlon: Zwei Athleten positiv getestet

Köln (SID) - Bei der jüngsten Corona-Testung des Biathlon-Weltverbandes IBU sind zwei Athleten aus Rumänien und Moldau positiv getestet worden. Das teilte die IBU nach dem Weltcup in Kontiolahti/Finnland mit. Die beiden Athleten hatten sich allerdings bereits in der Vorwoche in Quarantäne begeben, nachdem ein Teammitglied, zu dem sie Kontakt hatten, ebenfalls positiv getestet worden war. Nachtests brachten daraufhin auch bei ihnen den positiven Befund.

Insgesamt führte die IBU im Laufe der zwei Wochen in Finnland nach eigenen Angaben 2500 Tests durch, die 17 positive Resultate hervorbrachten. In den nächsten zwei Wochen stehen zwei Weltcups im österreichischen Hochfilzen auf dem Programm. Der nächste Testzyklus dort beginnt am Dienstag und soll über den gesamten Zeitraum 2300 Testungen umfassen.