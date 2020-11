Biegler nicht mehr Trainer der Bayer-Handballerinnen

Köln (SID) - Michael Biegler hat seine Trainertätigkeit bei den Handballerinnen des Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen mit sofortiger Wirkung beendet. Der frühere Frauen-Bundestrainer hatte den Posten im Dezember 2019 übernommen und am Rhein gemeinsam mit Ex-Nationalspielerin Renate Wolf die Geschicke geleitet. Biegler sah sich jedoch durch die Aufgaben in seiner im Aufbau befindlichen Agentur nicht mehr in der Lage, die Trainertätigkeit bei den Elfen fortzusetzen.

Die Trennung erfolgte kurz vor der EM-Pause. Am kommenden Wochenende wird noch der zehnte Bundesliga-Spieltag ausgetragen, danach folgt eine Unterbrechung bis Ende Dezember. Ob die Europameisterschaft aber stattfindet, ist derzeit noch nicht sicher. Nach dem Rückzug von Co-Gastgeber Norwegen wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist fraglich, ob die EM nun komplett in Dänemark gespielt oder ganz abgesagt wird.