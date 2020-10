Bielefeld gegen Bayern ohne Zuschauer

Bielefeld (SID) - Aufsteiger Arminia Bielefeld darf in seinem Bundesliga-Heimspiel gegen Rekordmeister Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) keine Zuschauer zulassen. Darüber informierte die Stadt den Klub am Freitagabend. Zuvor hatte die Arminia zumindest auf 300 Fans gehofft. Der aktuelle Inzidenzwert liegt bei mehr als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Ursprünglich hatte die Arminia mit 5460 Fans geplant.

Die Ostwestfalen empfangen am Samstag den Rekordmeister © SID

"Das ist natürlich schade für alle Bielefelder, die solange auf ein Spiel gegen den FC Bayern warten mussten. Auch für unsere Spieler, die sich diese Spiele ein Jahr lang erspielt haben. Aber wir müssen die Situation so annehmen", sagte Sportdirektor Samir Arabi.