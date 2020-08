Bielefeld gewinnt letzten Test vor Trainingslager

Köln (SID) - Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld hat den letzten Test vor dem Trainingslager in Scheffau am Wilden Kaiser/Österreich (23. bis 30. August) gewonnen. In der dritten Partie des Sommers bezwangen die Ostwestfalen Drittliga-Aufsteiger SC Verl mit 2:1 (2:1). Leihgabe Sergio Cordova (13.) und Cedric Brunner (40.) trafen für die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus.