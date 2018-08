Bielefeld holt Außenverteidiger Clauss

Bielefeld (SID) - Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat den französischen Außenverteidiger Jonathan Clauss unter Vertrag genommen. Dies teilte der Klub am Donnerstag mit. Der 25-jährige Clauss ist ablösefrei, er unterschrieb einen Einjahresvertrag bis zum 30. Juni 2019. Zuletzt hatte er in seiner Heimat beim Zweitligisten US Quevilly gespielt.