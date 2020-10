Bielefeld leiht Hertha-Profi Maier aus

Bielefeld (SID) - Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld hat sich auf Leihbasis bis zum Saisonende die Dienste von Mittelfeldspieler Arne Maier vom Ligakonkurrenten Hertha BSC gesichert. Der 21-Jährige soll in Ostwestfalen Spielpraxis sammeln. Zuvor hatte Maier seinen Vertrag vorzeitig beim Hauptstadtklub verlängert.

Junioren-Nationalspieler Maier wechselt nach Bielefeld © SID

"Ich freue mich sehr auf die Herausforderung bei Arminia Bielefeld. Nach sehr guten Gesprächen mit dem Trainer und der sportlichen Leitung habe ich diese Entscheidung sehr bewusst und voller Überzeugung getroffen, trotz einiger anderer Optionen", sagte Maier dem SID.

Möglichst viel Spielzeit sei wichtig für ihn, "um den für mich persönlich nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Dafür sehe ich in Bielefeld optimale Bedingungen." Eine anspruchsvolle und spannende Saison warte jetzt auf seine "neuen Teamkollegen und mich. Ich will der Arminia so schnell wie möglich auf dem Platz helfen", so der Ex-Herthaner.