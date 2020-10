Bielefeld ohne Zuschauer gegen BVB

Bielefeld (SID) - Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld muss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund vor leeren Rängen spielen. Das gaben die Ostwestfalen am Montag bekannt. Grund dafür sind die hohen Zahlen von Corona-Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Bielefeld betrug am Montagmorgen laut Robert Koch-Institut 103,8.