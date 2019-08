Bielefeld verleiht Owusu erneut an 1860

Köln (SID) - Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat seinen Stürmer Prince Osei Owusu erneut an den Drittligisten 1860 München verliehen. Wie die Arminia am Samstag mitteilte, wird der 22-Jährige für ein Jahr an die Isar zurückkehren. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison hatte Owusu das Trikot der Löwen getragen und in 16 Spielen drei Tore erzielt.