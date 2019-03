Bierhoff: Weltmeister-Choreographie "keine Verabschiedung"

Wolfsburg (SID) - Laut Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff war die Choreographie für die ausgebooteten Rio-Weltmeister beim Länderspiel in Wolfsburg gegen Serbien (1:1) keine offizielle Abschiedsgeste. "Das war ein Danke von den Fans, ohne dass das als Verabschiedung zu interpretieren ist", sagte Bierhoff.

Dankesgeste der Fans an Hummels, Müller und Boateng © SID

Beim Einmarsch der Mannschaften war in der Wolfsburger Fankurve ein riesiges "Danke" über den drei Namen der Bayern-Profis Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng zu lesen. Zwischen den Namen prangten je drei Sterne in schwarz-rot-gold, darunter waren ihre Rückennummern 5, 13 und 17 zu sehen.

Bundestrainer Joachim Löw hatte dem Trio vor zwei Wochen mitgeteilt, dass er für die EM-Qualifikation und die EM 2020 ohne sie plant. DFB-Präsident Reinhard Grindel und Bierhoff hatten den drei Bayern-Profis daraufhin eine Verabschiedung für den Zeitpunkt in Aussicht gestellt, an dem sie nach einem Rücktritt nicht mehr für die DFB-Elf zur Verfügung stehen.

Boateng bedankte sich noch am Mittwochabend via Twitter für die Aktion. Diese kam auch bei den Erben der Rio-Helden gut an. "Das war eine tolle Geste, eine schöne Geschichte", sagte Leon Goretzka, und er ergänzte: "Ich glaube, die drei Jungs haben sicher noch mehr verdient." Joshua Kimmich, wie Goretzka Münchner Klubkollege der Aussortierten, sagte: "So ein Zeichen der Dankbarkeit schadet nie, ich finde es gut."